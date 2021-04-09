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Алекперов доложил Путину о проектах "Лукойла" и итогах 2020 года

Президент также обсудил с главой нефтяной компании инвестиционные планы и социальные проекты, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вечером в четверг встретился с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым. Об этом журналистам в пятницу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, они обсудили, в частности, итоги деятельности "Лукойла" в 2020 году. Кроме того, "традиционно Алекперов информировал главу государства о проектах на Северном Каспии, в Западной Сибири, как компания стимулирует морские проекты и проекты по добыче высоковязкой нефти".

Также Алекперов доложил Путину об инвестиционных планах компании. "И традиционно президент интересовался социальными проектами. "Лукойл" выполняет очень много социальных проектов <...> в самых различных сферах. Эта информация была предоставлена президенту", - рассказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАлекперов, Вагит Юсуфович
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