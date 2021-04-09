В Кремле нет позиции по инициативе Минфина о защите россиян, пострадавших от санкций

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Кремль пока не имеет позиции по поводу инициативы Минфина предоставить специальные гарантии россиянам, попавшим под зарубежные санкции. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы, должно ли государство таким образом защищать своих граждан и к каким последствиям, в том числе для российских банков, может привести такое решение, представитель Кремля заметил: "Это нужно в Минфине спрашивать". "Какой-то позиции здесь нет в администрации", - указал он.

Песков добавил, что в целом в Кремле считают подобные санкции абсолютно незаконными. "Конечно, если говорить в целом о защите интересов россиян, то эта защита должна быть, - подчеркнул он. - Другое дело - каким образом. И это, конечно, вопрос экспертной проработки". "Какой-то позиции нет у Кремля", - повторил пресс-секретарь главы государства.