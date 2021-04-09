Финансовый омбудсмен назвал причину жалоб 70-80% заемщиков российских банков

МОСКВА, 9 апрель. /ТАСС/. Несогласие с размером страховки является причиной жалоб 70-80% заемщиков российских банков, говорится в сообщении пресс-службы финансового уполномоченного Виктора Климова.

"Это споры по вопросу платы за подключение к программам страхования, другими словами, споры о возврате денежных средств, которые были удержаны банком при кредитном страховании в счет этой дополнительной услуги. И доля таких обращений достигает 70-80% в общем числе обращений по банкам", - приводит пресс-служба слова Климова.

Также в службе финомбудсмена отмечают, что 2 222, или 78,5% обращений клиентов банков касалась потребительского кредитования. Помимо несогласия заемщиков с размером (удержанием) платы за дополнительные услуги, жалобы также касаются несогласия потребителей с размером процентов, размером и порядком внесения платежей, несогласия с размером неустойки, нарушением срока возврата денежных средств.

На втором месте по числу обращений (507, или 17,9%) находятся споры по банковским счетам и переводам. Чаще всего клиенты банков указывали на необоснованное удержание или списание денежных средств. "В основном проблематика здесь связана с использованием мобильных приложений. По мере того, как мы больше переходим на цифровые технологии, проблема становится обширнее и многограннее. Во-первых, мало кто из потребителей читает пользовательское соглашение, а во-вторых, условия идентификации лишь отчасти на сегодня урегулированы законом. И для нас важным является вопрос о том, что является надлежащим и корректным с точки зрения закона действием потребителя при идентификации", - отметил Климов. Еще 3,5% касается споров по вкладам, в которых распространенной жалобой является несогласие вкладчика с размером начисленных процентов.

Средний размер требований заявителей по спорам с банками составил 115,224 тыс. рублей.

Новый порядок рассмотрения споров потребителей с банками, негосударственными пенсионными фондами, кредитными потребительскими кооперативами и ломбардами действует в России с 1 января 2021 года. До подачи судебного иска потребитель обязан обратиться к финансовому уполномоченному, который бесплатно в течение 15 рабочих дней рассматривает споры потребителей на сумму до 500 тыс. рублей. До обращения к финансовому уполномоченному заявителю необходимо направить заявление в финансовую организацию, к которой потребитель имеет претензии, и только при несогласии с полученным ответом финансовой организации потребитель может направить обращение финомбудсмену.