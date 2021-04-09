Минфин: встать на учет в налоговом органе можно будет через портал госуслуг

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил законопроект, позволяющий встать на учет в налоговом органе через портал госуслуг, говорится в материалах на сайте Минфина. Проект документа будет опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

"Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые предоставляют физическим лицам возможность встать на учет в налоговых органах через Единый портал государственных и муниципальных услуг", - отмечается в материалах.

Законопроект предоставляет возможность подавать заявление на портале госуслуг с использованием электронной подписи физического лица. Налоговый орган в свою очередь сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учет в форме электронного документа.

В Минфине напомнили, что сейчас встать на учет по заявлению можно следующими способами: подать заявление в любой налоговый орган по своему выбору лично или через представителя; направить заявление по почте заказным письмом; заполнить заявление на сайте ФНС с помощью сервиса "Подача Заявления физического лица о постановке на учет".

Как отмечает статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, сейчас подать заявление на сайте ФНС можно в электронной форме, но для получения свидетельства о постановке на учет нужно посетить налоговую инспекцию.

"Люди смогут выбрать наиболее удобный для себя способ постановки на учет в налоговый орган. Уже сейчас подать заявление можно в электронной форме на сайте ФНС, без посещения налоговой, однако для получения свидетельства о постановке на учет все равно придется идти в налоговую. А появление такой опции на портале госуслуг упростит этот процесс, переведя его целиком в электронную форму. Подать заявление и получить свидетельство можно будет без посещения налоговой. Сервисы портала госуслуг активно расширяются, людям проще оформлять максимально возможное количество документов и получать услуги централизованно в одной точке", - приводятся в сообщении слова Сазанова.