Решетников вошел в состав правкомиссии по развитию электроэнергетики

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников включен в состав правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Помимо главы Минэкономразвития, в состав правкомиссии также вошли: замминистра юстиции РФ Алиса Безродная, замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова, замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс, генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин, глава Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын, глава "Русгидро" Виктор Хмарин и Антон Эрдыниев, замруководителя секретариата вице-премьера РФ Александра Новака.

При этом из состава правкомиссии исключены: замминистра финансов России Андрей Иванов, заместитель и помощник министра энергетики РФ Юрий Маневич и Николай Коварский, замглавы Министерства юстиции РФ Денис Новак и замглавы МЭР Михаил Расстригин.