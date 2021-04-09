Саранск перейдет на новую модель рынка тепла по методу "альтернативной котельной"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об отнесении городского округа Саранск в Мордовии к ценовой зоне теплоснабжения на регулирование по методу "альтернативной котельной". Документ опубликован на портале правовой информации.

Модель рынка теплоэнергетики по типу "альтернативной котельной" предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (10 лет и более). Инвестор и местные власти просчитывают затраты вложения в инфраструктуру, устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже. Также переход к ценовой зоне предусматривает определение единой теплоснабжающей организации.

"Отнести муниципальное образование городской округ Саранск Республики Мордовия к ценовой зоне теплоснабжения", - говорится в распоряжении правительства РФ.

Как сообщили в пресс-службе ПАО "Т Плюс", переход к ценовой зоне позволит "Т Плюс" привлечь дополнительные инвестиции в систему теплоснабжения города. "До 2035 года их объем составит 5,5 млрд рублей. Большая часть вложений - 4,1 млрд рублей - будет направлена на замену тепловых сетей, износ которых достиг 68%. Из них 1,7 млрд планируется вложить в модернизацию магистральных трубопроводов, 2,4 млрд рублей - в техническое перевооружение внутриквартальных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Большой объем средств также будет вложен в муниципальные сети города: сумма инвестиций увеличится в 4 раза, со 100 до 429 млн рублей в ближайшие 15 лет. Финансирование мероприятий по реконструкции оборудования ТЭЦ и квартальных котельных составит 1 млрд", - говорится в сообщении.

К ценовой зоне теплоснабжения уже отнесены десять территорий присутствия "Т Плюс": Ульяновск и Оренбург, Самара, Владимир, Медногорск, Новокуйбышевск, Чебоксары, Новочебоксарск, Пенза и Кирово-Чепецк. На рассмотрении федеральных органов исполнительной власти находятся три совместные заявки по переходу на новую модель рынка от Т Плюс и муниципалитетов Тольятти и Перми.

Группа "Т Плюс" - частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Клиентами являются более 14 млн физических лиц и 160 тысяч юридических лиц. Под управлением "Т Плюс" - 54 электростанции, более 400 котельных и свыше 18 000 км теплосетей.