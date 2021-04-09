Обратный выкуп акций "Норникеля" на $2 млрд пройдет во второй половине 2021 года

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Обратный выкуп акций "Норникеля" на сумму около $2 млрд, который ранее был одобрен акционерами ГМК, пройдет во второй половине 2021 года, говорится в сообщении "Русала" (второй крупнейший акционер "Норникеля"). Сам "Русал" примет решение о своем участии в программе buyback в зависимости от рыночных условий на момент выкупа.

"Во второй половине 2021 года "Норникель" реализует программу обратного выкупа акций на рыночных условиях и в размере примерно $2 млрд. Выкупленные акции будут погашены в соответствии с российским законодательством (за исключением 0,5% от общего объема выпущенных акций "Норильского никеля", которые будут использованы "Норильским никелем" для других корпоративных целей)", - сказано в сообщении.

Если "Норникель" примет решение о проведении обратного выкупа своих акций, то "Русал" рассмотрит вопрос о своем участии в выкупе и объеме своего участия в зависимости от рыночных условий на момент осуществления buyback, отметила компания.

Ранее акционеры "Норникеля" договорились о проведении обратного выкупа акций компании на сумму до $2 млрд до конца 2021 года и планируют внести этот вопрос в повестку заседания совета директоров. Цель обратного выкупа - поддержка рыночной капитализации компании и инвестиционной привлекательности акций "Норникеля".

Кроме того, целью выкупа ценных бумаг, в частности, является создание условий для запуска программы долгосрочного стимулирования сотрудников, на которую планируется направить 0,5% уставного капитала "Норникеля".

О компании

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 34,6% акций), "Русал" (27,8% акций) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,7% акций).