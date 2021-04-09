"Опора России" предложила снять ограничения для МСП на привлечение иностранных рабочих

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин предложил снять введенные во время пандемии ограничения для малого и среднего бизнеса на привлечение иностранной рабочей силы, что поможет решить кадровый вопрос, в частности в строительной сфере.

"Вы знаете, что на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в прошлом году было принято решение, которое ограничило прием иностранных специалистов только крупным бизнесом. То есть только [крупные] компании могут привлекать на работу иностранных специалистов. С учетом того, что ситуация с COVID-19 в России существенно улучшается, нужно ставить вопрос о том, чтобы и малые, и средние предприятия могли привлекать иностранную рабочую силу. Соответствующее обращение на руководителя оперштаба мы готовим", - сказал Калинин на Межрегиональной строительной конференции в Саранске в пятницу.

По словам Калинина, "дискриминационная норма" препятствует набору рабочей силы, в частности в строительной сфере, где и без того наблюдается нехватка кадров. "Идут обращения с Дальнего Востока, с Поволжья, что к ним хотели бы приехать граждане Узбекистана, Таджикистана, но эта норма не позволяет этого делать", - отметил Калинин.

9 апреля в Саранске прошла Межрегиональная строительная конференция, организаторами которой выступили правительство Республики Мордовия и Всероссийский центр национальной строительной политики. Участниками стали представители власти, бизнеса, отраслевых объединений и союзов Приволжского федерального округа. В ходе конференции участники обсудили вопросы комплексного развития территорий, подготовки управленческих кадров для строительной отрасли, реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" и другие вопросы.