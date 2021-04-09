Ростех примет участие в цифровой трансформации Тульской области

ТУЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин в пятницу в Туле подписали соглашение, согласно которому корпорация окажет методологическую и экспертную поддержку в формировании стратегии цифровой трансформации, а также в создании современной IT-экосистемы. Итогом станет перевод в удобный для жителей цифровой формат социально значимых государственных и муниципальных услуг, сокращение сроков обработки информационных запросов, сообщил журналистам Чемезов.

"Цель нашей работы - перевод максимального числа услуг в удобный для людей онлайн-формат. Совместно с правительством Тульской области мы проработаем возможность развития информационных систем в регионе по модели государственно-частного партнерства. В результате должны значительно сократиться сроки обработки информационных запросов, существенно повыситься разнообразие и комфорт взаимодействия граждан с региональными цифровыми сервисами", - сказал Чемезов.

На данный момент жителям региона доступно 239 электронных услуг и сервисов, к 2024 году при участии госкорпорации запланирован перевод в цифровой формат еще 78 государственных и муниципальных услуг. Их можно будет получить через Единый портал госуслуг без посещения госучреждений и сбора справок. "Цифровизация экономики - одна из важнейших задач, стоящих перед Тульской областью. Ростех - давний и надежный партнер нашего региона, и соглашение о цифровой трансформации, которое мы заключили с госкорпорацией, позволит вывести эту работу на качественно новый уровень", - отметил Дюмин.

По итогам мониторинга качества и доступности услуг в электронной форме, который ежегодно проводится Минэкономразвития РФ, Тульская область занимает третье место с результатом 85,32 балла из 100, уступая только Москве и Московской области. Так, в 2020 году наиболее популярными среди жителей региона оказались сервисы, связанные с вопросами здоровья, социальной поддержки, электронной записью в школу и детский сад