Российский рынок микрофинансирования в 2020 году вырос, несмотря на пандемию

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Рынок микрофинансирования в РФ в 2020 году вырос, несмотря на пандемию. Портфель микрозаймов по итогам года увеличился на 18%, до 249 млрд рублей, при этом объем выдач остался на уровне 2019 года и составил 417 млрд рублей, говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов ЦБ РФ.

"Несмотря на закрытие большинства офисов МФО в апреле - мае 2020 года и ужесточение ограничительных мер в связи с пандемией в конце года, портфель займов МФО по итогам года вырос на 18%, до 249 млрд рублей. Росту портфеля способствовала как высокая активность в сегменте МФО предпринимательского финансирования, так и рост доли длинных займов IL (более 30 тыс. рублей сроком до года) в структуре выдач физическим лицам", - отмечают в регуляторе.

Рост доли просроченной задолженности носил временный характер, проявившись только в наиболее острой фазе кризиса, говорится в докладе. По итогам 2020 года доля просроченных более чем на 90 дней долгов в совокупном портфеле МФО выросла до 28,9% с 28% в 2019 году.

При этом компании продолжают наращивать объемы самостоятельной работы с проблемной задолженностью.

"МФО увеличивают объемы самостоятельной работы с проблемной задолженностью, в том числе благодаря регуляторным ограничениям. При этом профессиональным взыскателям передается наиболее безнадежная часть портфеля, а выгода от таких уступок минимальна", - отмечают в ЦБ.

Так, в IV квартале 2020 года банки передавали долги коллекторским агентствам с дисконтом 93,1% от их первоначальной суммы (годом ранее - 91,5%). Одной из причин роста объемов самостоятельной работы с проблемной задолженностью в ЦБ называют введенные с 2019 года ограничения для лиц, которым возможна уступка прав по договорам потребительского кредита.

Объем облигаций микрофинансовых компаний и ломбардов на счетах депо физических лиц за последние два года вырос более чем в четыре раза и составил 3,6 млрд рублей по номинальной стоимости.

Жалобы на деятельность МФО

По итогам 2020 года в отношении МФО поступило около 24,1 тыс. обращений, что на 13,8% меньше чем в предыдущем году. 13% жалоб было связано с предоставлением кредитных каникул, реструктуризацией займов и работой организаций в условиях пандемии. Значительная доля жалоб (31% в 2020 году и 50% в 2019 году) по-прежнему подается в отношении действий, направленных на возврат задолженности, в том числе на действия профессиональных взыскателей.