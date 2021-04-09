Энергообеспечение курорта "Ведучи" в Чечне потребует 2,5 млрд рублей инвестиций

ГРОЗНЫЙ, 9 апреля. /ТАСС/. Развитие курорта "Ведучи" в Чечне потребует вложения около 2,5 млрд рублей в инфраструктуру энергообеспечения. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чеченской Республики в Грозном.

"Очень сложные вопросы по энергоснабжению [при строительстве курорта "Ведучи"], мы их обсудили, понятно, что нужно делать, будем додавливать все эти вопросы. Там 2,5 млрд рублей объем инвестиций, нужно, чтобы компания "Россети" в своих инвестиционных программах нашла, иначе все остальное просто будет бессмысленно", - сказал он.

Глава Минэкономразвития сообщил, что успешно решилась проблема транспортной доступности горного курорта. "Сейчас решены у нас вопросы по дороге, которая была передана на федеральный уровень. Мост один уже ремонтируется и будет в этом году введен. Проектная документация еще на 27 км разрабатывается, в этом году задача войти в стройку", - отметил Решетников.

"Сейчас в стройке канатная дорога, основные объекты особой экономической зоны. Благодаря руководству республики привлечены частные инвестиции в гостиницы и так далее <…> Дальше параллельно будем продолжать вторую очередь, здесь очень важно концентрироваться и достигать результата, чтобы мы в проектах не "утонули", - пояснил министр.

Проект создания курорта "Ведучи" в Чечне реализуется с 2013 года. На территории курорта функционируют горнолыжная трасса протяженностью около 1 км, кресельная канатная дорога, учебная зона для начинающих горнолыжников, отдельная зона с детским парком и мобильной системой искусственного снегообразования. Трасса с искусственным покрытием может использоваться для круглогодичного катания.