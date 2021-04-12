Первый в Якутии центр финграмотности планирует охватить образованием 25 тыс. человек

ЯКУТСК, 12 апреля. /ТАСС/. Центр компетенций по повышению финансовой грамотности планирует охватить образованием в Якутии в 2021 году 25 тыс. человек. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Минфина.

"Региональный центр компетенций по повышению финансовой грамотности запустился в этом году на базе Якутского финансово-экономического колледжа. Планируется, что всего в 2021 году по республике будет охвачено 25 тыс. человек - школьники, студенты, пенсионеры, взрослое население", - сказали в Минфине.

Цели создания регионального центра - повышение финансовой грамотности населения, формирование у жителей разумного финансового поведения, навыков управления кредитной нагрузкой, защита от мошенников. Центр отвечает за разработку ресурсов и распространение информации, за организацию и поддержку образовательных инициатив в области финансовой грамотности, а также за координацию действий и за проведение мониторинга и оценки проводимых мероприятий, составление отчетности.

"Для школьников, студентов и пенсионеров проводятся очные и онлайн-уроки по финансовой грамотности. Для сотрудников бюджетных и коммерческих организаций работает специальная программа "Финансовая грамотность на рабочем месте". Также был запущен совместный проект волонтеров финансового просвещения и смарт-библиотеки Якутска - в 2020 году в открытом доступе для начинающих были размещены 10 уроков по финансовой грамотности", - добавили в Минфине.

Для большего охвата населения совместно с администрациями муниципалитетов проводятся мероприятия для жителей районов. "16-18 апреля состоится в формате онлайн фестиваль финансовой грамотности "Семья - инвестиции в будущее!". В удобное для семьи время, не выходя из дома, можно будет посмотреть тематические эфиры, поиграть в финансовые игры, оценить свою финансовую грамотность и получить консультацию", - добавили в министерстве.

Работа ведется согласно стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы. В Якутии работа по повышению финансовой и бюджетной грамотности населения ведется министерством финансов республики с 2012 года. Онлайн-лекции проходят при поддержке волонтеров, консультантов, анонсы вебинаров размещаются на сайте регионального центра - fingramyakutia.ru.