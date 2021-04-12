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Segezha Group намерена провести IPO на Мосбирже

Поступления от первичного предложения направят на финансирование инвестиционной программы группы и оптимизацию долговой нагрузки
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Холдинг Segezha Group, дочерняя компания "АФК Система", намерен провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Segezha Group, дочерняя компания "АФК Система" и ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг, сегодня объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд рублей и опцион доразмещения вторичных акций", - отмечается в сообщении Segezha Group.

Добавляется, что поступления от первичного предложения будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки, что обеспечит дальнейший рост ее бизнеса.

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