Segezha Group намерена провести IPO на Мосбирже

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Холдинг Segezha Group, дочерняя компания "АФК Система", намерен провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Segezha Group, дочерняя компания "АФК Система" и ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг, сегодня объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд рублей и опцион доразмещения вторичных акций", - отмечается в сообщении Segezha Group.

Добавляется, что поступления от первичного предложения будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки, что обеспечит дальнейший рост ее бизнеса.