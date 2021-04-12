Путин поручил ФНС отслеживать инвестактивность крупнейших российских компаний

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) России ежеквартально проводить мониторинг инвестиционной активности крупнейших российских компаний. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности.

"Федеральной налоговой службе осуществлять мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний с учетом таких показателей их деятельности, как размер прибыли, сумма дивидендов, размер задолженности, объем средств, направленных на инвестиционные, инфраструктурные, социальные и экологические проекты, а также с учетом предоставляемых этим группам компаний налоговых льгот", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что ФНС должна отчитаться перед главой государства по этому вопросу в срок до 15 сентября 2021 года, а в дальнейшем - отчитываться ежеквартально.