"Новатэк" увеличил добычу газа на 5,6%

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Рост добычи природного газа "Новатэка" в январе - марте составил 5,6%, до 20,15 млрд кубометров. Компания также увеличила добычу углеводородов на 5,3% - до 158,1 млн баррелей нефтяного эквивалента, жидких углеводородов на 2,7%, до 3,1 млн тонн. Об этом сообщает "Новатэк".

"В первом квартале добыча углеводородов составила 158,1 млн баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.), в том числе 20,15 млрд куб. м природного газа и 3 129 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с первым кварталом 2020 года добыча углеводородов выросла на 7,9 млн б. н. э., или на 5,3%", - говорится в сообщении.

Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным, составил 21,43 млрд куб. м, что на 3,6% выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Снижение объемов реализации на международных рынках связано с уменьшением доли продаж "Ямала СПГ" на спотовом рынке через акционеров, включая "Новатэк", и при этом увеличением доли прямых продаж "Ямала СПГ" по долгосрочным контрактам", - добавили в компании.

В Российской Федерации было реализовано 19,56 млрд кубометров природного газа, что на 7,2% больше, чем в первом квартале 2020 года. Объем реализации СПГ на международных рынках сократился на 23,7% и составил 1,87 млрд кубометров.