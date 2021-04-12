Правительство проработает механизм передачи "Газпрому" объектов газовой инфраструктуры

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая проработать применение механизма, который бы позволил "Газпрому" передавать объекты газовой инфраструктуры независимых производителей за счет снижения тарифа на транспортировку газа. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности.

"Применения механизма, предусматривающего возможность передачи объектов инфраструктуры, созданных независимыми производителями газа, субъектам естественных монополий с последующим предоставлением таким производителям компенсации в виде соразмерного снижения тарифов на услуги по транспортировке газа", - говорится в документе.

Путин также поручил изучить возможность сохранения перегрузки с судна на судно сжиженного природного газа, произведенного в Арктической зоне, а также применения вычета по обратному акцизу для нефтегазохимической продукции.

Ранее "Газпром" предложил включить приватизацию ряда газораспределительных и газопотребляющих объектов в дорожную карту газификации регионов России до 2025 года. Минэнерго уже внесло это предложение в проект документа, отмечал заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

В настоящее время в госсобственности, а также на балансе унитарных предприятий находится большое количество объектов газоснабжения, которые требуют средств на содержание, ремонт и техобслуживание. Их приватизация поможет передать эти объекты организациям, которые имеют необходимые компетенции для их поддержания, подчеркивал замминистра.