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ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 8,4 млрд рублей

Объем валюты, купленной Центробанком с расчетами 8 апреля, составлял 8,6 млрд рублей

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 9 апреля на сумму 8,4 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ РФ с расчетами 8 апреля, составлял 8,6 млрд руб.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке достиг 316,8 млрд руб.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 685,8 млрд руб.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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