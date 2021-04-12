Кабмин и РСПП изучат освобождение от налога 50% прибыли, направляемой на техперевооружение

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) до 1 мая изучить вопрос освобождения от налога на прибыль 50% прибыли компании, инвестируемой в проекты, связанные с созданием производственных мощностей или техническим перевооружением. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности.

"Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся освобождения в текущем налоговом периоде от обложения налогом на прибыль организаций 1/2 суммы прибыли предприятия в случае ее инвестирования в проекты, связанные с техническим перевооружением или созданием производственных мощностей, с учетом необходимости компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В перечне также отмечается, что кабмин и РСПП должны рассмотреть вопрос снижения ставки налога на имущество организаций, а также уточнить порядок начисления амортизации по имуществу с длительным сроком полезного использования. Помимо этого им поручено до 1 мая рассмотреть вопрос продления до 2030 года мер господдержки для компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.

Согласно тексту документа, правительство и РСПП также должны до 1 июня рассмотреть вопрос по принятию мер для совершенствования механизмов инвестиционных проектов в сфере промышленного строительства. К числу таких мер относится оптимизация процедур в области градостроительной деятельности, установление возможности одновременного проведения государственной экологической экспертизы и экспертизы проектной документации объектов капитального строительства по принципу "одного окна", упрощение порядка подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также на стимулирование естественных монополий к осуществлению такого подключения в короткие сроки.

Помимо этого РСПП и АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (УК РФПИ) до 1 июля должны рассмотреть вопрос об использовании механизмов закрытых паевых инвестиционных фондов при осуществлении инвестиций в проекты, реализуемые с участием РФПИ.