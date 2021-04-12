"Ростелеком" опроверг проведение выемки документов в офисе компании

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. "Ростелеком" опроверг информацию о проведении выемки документов в офисе компании. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"В ответ на появившиеся вчера, 11 апреля 2020 года, сообщения ряда СМИ о том, что правоохранительные органы якобы провели выемку документов в офисе "Ростелекома" в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с тендерами в компании, считаем необходимым заявить, что данная информация не соответствует действительности", - сообщили в компании, уточнив, что опровержение касается данных о проведении выемки документов.

Вместе с тем в компании подчеркивают, что "Ростелеком" уделяет большое внимание усилению статуса прозрачной и законопослушной компании, прикладывая значительные усилия для выстраивания внутренних процессов, ориентированных на полное неприятие коррупции и любых злоупотреблений. "Это касается как внешних партнеров и контрагентов, так и сотрудников компании", - добавили в "Ростелекоме".

11 апреля ТАСС сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что силовики провели выемку документов в ПАО "Ростелеком" в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с тендерами в компании. По данным собеседника агентства, в офисе "Ростелеком" в Москве прошла выемка документов, после их изучения в деле должны появиться новые фигуранты. Сотрудники ФСБ проверяют деятельность "Ростелекома" по нескольким основным контрактам, где тендеры выигрывали дочерние и аффилированные фирмы, сообщал собеседник агентства.

В конце марта источник ТАСС сообщал, что правоохранители при оперативном сопровождении ФСБ в рамках дела о мошенничестве с тендерами в компании провели обыски в загородном доме замдиректора макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Александра Варева, который был позже допрошен следователями и остался в статусе свидетеля. Представляющий его интересы адвокат Александр Карабанов от каких-либо комментариев отказался.

Уголовное дело о мошенничестве находится в производстве Главного следственного управления СК РФ. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает. По данным источника ТАСС, следствие считает, что аффилированные с "Ростелекомом" фирмы завышали объемы выполненных работ и выставляли подложные счета в рамках участия в тендерах. По его словам, "кураторы" из "Ростелекома" закрывали глаза на противоправные действия при утверждении тендеров, а полученную сверхприбыль делили между собой.

Басманный суд Москвы ранее в рамках дела о мошенничестве отправил в СИЗО до середины мая бизнесмена Андрея Шмитько, главу департамента АО "Ай-теко" Игоря Колпакова и руководителя управления сопровождения проектов мобильных сервисов ГКУ Москвы "Информационный город" Олега Филимонова. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).