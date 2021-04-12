Объем инвестиций в основной капитал Чувашии в 2021 году вырастет до 55,6 млрд рублей

ТАСС, 12 апреля. Порядка 55,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал Чувашии прогнозируется в 2021 году, что составляет 101% к уровню прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

"В 2021 году объем инвестиций в основной капитал, по оценке, составит 55,6 млрд рублей, или 101% к 2020 году", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дениса Спирина.

По информации пресс-службы, восстановление инвестиционной активности будет достигнуто за счет роста прибыли организаций. Кроме того, в республике предполагается реализовать проекты, которые позволят ускорить развитие экономики.

"К примеру, на территории опережающего социально-экономического развития в Канаше появятся девять новых резидентов", - уточнили в пресс-службе.

Рост инвестиций также планируется за счет привлечения средств в объекты образования, здравоохранения, физической культуры и спорта с использованием механизмов государственно-частного партнерства.