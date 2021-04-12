Исследование: порядка 85% взрослого населения доверяет цифровым госсервисам

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Порядка 85% взрослого населения России в возрасте от 18 до 75 лет доверяют цифровым сервисам, которые созданы на порталах "Госуслуг", многофункциональных центров, Федеральной налоговой службы России (ФНС) и ГИБДД. Об этом говорится в исследовании "Оценка цифровой готовности населения России", которое было подготовлено экспертами Высшей школы экономики к предстоящей Апрельской международной конференции.

"85% взрослого населения России (18-75 лет) доверяет цифровым сервисам государства, созданным на порталах госуслуг, МФЦ, ФНС России, ГИБДД. Такой же высокий уровень доверия был выявлен в отношении денежных переводов онлайн (84,5%) и цифровых сервисов для приобретения товаров и услуг (70,5%). Поэтому высокий кредит цифрового доверия населения, по нашему мнению, может стать драйвером не только цифровой трансформации государственного сектора в России, но и социально-экономического роста страны в целом", - говорится в исследовании.

Отмечается, что в рамках исследования было доказано, что чем выше уровень цифрового доверия, тем чаще человек использует цифровые сервисы и технологии. И чем чаще человек обращается к привычным ему онлайн сервисам, тем скорее он будет готов и к использованию вновь создаваемых.

По данным экспертов, чтобы сервис был востребован, он должен одновременно удовлетворять следующим базовым требованиям: быть надежным, удобным для использования, гарантировать достоверность и безопасность данных, обеспечивать применимость электронного результата и возможность оспаривания данных. "Необходимо системно трансформировать основной вектор государственной политики в области цифровой экономики в сторону стимулирования перехода бизнеса к цифровым технологиям, расширению возможностей предоставления публичных электронных услуг на основе государственно-частных партнерств при сохранении общественного доверия в цифровой среде на высоком уровне", - считают в Высшей школе экономики.

Помимо этого эксперты сообщают, что лимит цифрового доверия населения может быть исчерпан вследствие целого ряда причин: сбоев в ИТ-системе, ошибок в учетных системах, манипулирования данными и другое. Поэтому для дальнейшего укрепления цифрового доверия россиян критически важно выработать единую для государства, бизнеса и общества стратегию по обеспечению безопасности внедрения и использования цифровых сервисов и технологий, включая технологические, организационно-правовые и морально-этические аспекты. В исследовании отмечается, что принципиально важно, чтобы каждый гражданин имел возможность отслеживать и контролировать, как государство и бизнес используют его персональные данные, от медицинских сведений до административных данных.

Об исследовании

Оценка цифровой готовности населения проводится посредством расчета двух интегральных индексов: цифровой грамотности и цифрового доверия. Для анализа уровня цифровой грамотности использован опросник DigCompSAT, разработанный Объединенным исследовательским центром (JRC) службы науки и знаний Европейской комиссии (ЕС) для самотестирования с учетом перспектив трудоустройства (Clifford et al., 2020). Для изучения цифрового доверия на основе академических исследований разработан блок вопросов, отражающих опыт использования населением цифровых сервисов государственных и частных компаний, отношение к онлайн и офлайн взаимодействиям, к ключевым рискам, которые связаны с получением услуг через интернет. Для решения поставленных задач был проведен социологический опрос в формате интернет-опроса среди жителей РФ с использованием онлайн-анкеты объемом 116 вопросов. Полевой этап проведен со 2 по 19 марта 2021 года, выборка исследования составила 2 180 человек.