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"Норникель" возобновил добычу на руднике "Октябрьский" после подтопления

В настоящее время загрузка мощностей рудника составляет 60%, полностью добычу планируют восстановить до конца апреля
Рудник "Октябрьский" Денис Кожевников/ТАСС
Описание
Рудник "Октябрьский"
© Денис Кожевников/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. "Норникель" возобновил добычу на руднике "Октябрьский" после подтопления, загрузка мощностей рудника на данный момент составляет 60%, говорится в сообщении компании. Полностью восстановить добычу на руднике планируется до конца апреля.

"Норильский никель" сообщает, что компания возобновила добычу на руднике "Октябрьский" после подтопления. Осушение технологических выработок завершено; восстановление добычи идет с опережением ранее намеченных сроков", - сказано в сообщении.

При этом срок возобновления работы рудника "Таймырский" остается без изменений и намечен на начало июня, отмечает ГМК.
  

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