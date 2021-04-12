МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. "Норникель" возобновил добычу на руднике "Октябрьский" после подтопления, загрузка мощностей рудника на данный момент составляет 60%, говорится в сообщении компании. Полностью восстановить добычу на руднике планируется до конца апреля.

"Норильский никель" сообщает, что компания возобновила добычу на руднике "Октябрьский" после подтопления. Осушение технологических выработок завершено; восстановление добычи идет с опережением ранее намеченных сроков", - сказано в сообщении.

При этом срок возобновления работы рудника "Таймырский" остается без изменений и намечен на начало июня, отмечает ГМК.

