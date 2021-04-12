Азербайджан заявил, что в марте полностью выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+

БАКУ, 12 апреля. /ТАСС/. Азербайджан в марте 2021 года выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго страны.

"Добывая в марте 592,1 тыс. баррелей нефти в сутки, Азербайджан полностью выполнил обязательства в рамках ОПЕК +", - говорится в сообщении.

В соответствии с хартией сотрудничества Азербайджан в январе, феврале, марте и апреле 2021 года должен был сократить суточную добычу нефти на 123 тыс. баррелей от уровня октября 2018 года, когда добывалось 718 тыс. баррелей, сохранив ее в объеме 595 тыс. баррелей в сутки.