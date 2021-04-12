Комитет Госдумы одобрил распространение единого налогового платежа на организации и ИП

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о распространении единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей. Документ инициирован правительством России. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 12 мая.

Согласно документу, плательщикам предоставляется единый способ исполнения своих обязанностей по уплате обязательных платежей с объединением их в единой точке одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к конкретному бюджету бюджетной системы.

При этом предусматривается признание исполнения обязанности по уплате обязательного платежа с использованием единого налогового платежа со дня предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему на счет федерального казначейства денежных средств в качестве единого налогового платежа либо со дня внесения физическим лицом в банк, кассу местной администрации, организацию федеральной почтовой связи или в МФЦ наличных денежных средств для их перечисления в бюджетную систему РФ на счет федерального казначейства в качестве единого налогового платежа.

Предполагается возможность аккумулирования в рамках единого налогового платежа сумм излишне уплаченных (излишне взысканных) обязательных платежей. Налоговый орган на основе имеющихся у него документов самостоятельно произведет учет перечисленных в бюджетную систему средств. В первую очередь суммы единого налогового платежа будут учитываться в счет уплаты имеющейся у плательщика недоимки с наиболее ранней датой возникновения, при ее отсутствии - в счет исполнения обязанности по уплате обязательного платежа с наиболее ранним сроком уплаты, а после - в счет уплаты задолженности по пеням, процентам, штрафам с наиболее ранней датой возникновения.

Законопроект будет способствовать формированию единого сальдо расчетов плательщика с бюджетом (единый налоговый счет) и позволит избежать излишнего начисления пеней и излишних процедур взыскания, фактически приводя данные процедуры к использованию единой суммы, отражающей результат расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и плательщиком, полагают в правительстве.

"Реализация положений законопроекта создаст для плательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате обязательных платежей, сократит издержки субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, и время оформления расчетных документов, а также позволит обеспечить понятное и простое состояние расчетов плательщика с бюджетом", - говорится в пояснительной записке.