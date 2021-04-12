Комитет Госдумы одобрил регламентацию сроков соглашений по трансфертам в местные бюджеты

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, регламентирующий требования к срокам заключения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ бюджетам муниципальных образований. Документ, инициированный правительством, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

В настоящее время требования и условия распределения и предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ более детализированы и регламентированы по сравнению с аналогичными требованиями, предъявляемыми при распределении и предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам.

В связи с этим законопроект устанавливает требования к срокам заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам, конкретизирует перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам, исключает повторное распределение между муниципальными образованиями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых в текущем финансовом году осуществляется в объеме остатков.

В случае нарушения сроков соглашений бюджетные ассигнования бюджета субъекта РФ, предусмотренные на текущий финансовый год на предоставление субсидии, в размере субсидии, в отношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из бюджета региона, могут быть направлены органом госвласти соответствующего региона на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ для оказания финансовой помощи местным бюджетам.

Законопроект направлен на повышение предсказуемости предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам и на сокращение сроков доведения этих межбюджетных трансфертов до местных бюджетов, укрепление доходов бюджетов муниципальных образований, их сбалансированности, своевременности оказания населению государственных (муниципальных) услуг.