Эксперт заявил, что потенциал роста экономики России на нефти исчерпан

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. России необходимо развивать зеленые технологии для роста экономики, потенциал сырьевой модели исчерпан. Такое мнение в понедельник высказал лауреат Нобелевской премии мира в составе межправительственной группы экспертов по изменению климата, исполнительный директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.

Он и другие эксперты выступили на площадке ТАСС в рамках онлайн-презентации доклада Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) "Поворот к природе: новая экологическая политика России в условиях зеленой трансформации мировой экономики и политики". Модератором мероприятия выступил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Башмаков отметил, что потенциал традиционной сырьевой модели экономики в современных реалиях практически полностью исчерпан. Эксперт указал на необходимость поиска новых драйверов экономического роста. "Как раз вот эти самые зеленые технологии, о которых мы сегодня говорим, они и могут стать таким драйвером, - подчеркнул он. - Мы уже пробовали последние 15 лет и так, и сяк - и при высоких ценах на нефть, и при низких ценах, и при средних ценах - ускорить свое экономическое развитие. Не получается. Понятно, что этот ресурс мы практически исчерпали, а есть другой ресурс, который мы еще не использовали и не задействовали. А задействовать его можно и нужно".

По словам аналитика, существенно ускорить экономический рост можно за счет инвестиций в низкоуглеродные технологии. "И последние исследования, которые были сделаны, показывают, что мультипликативный эффект от таких инвестиций, то есть стимул для общего экономического роста, для занятости существенно выше, чем от инвестиций в традиционные сырьевые технологии", - добавил исследователь.

Башмаков обратил внимание, что в освоении зеленых технологий как нового вектора развития экономики важно сбалансировать положительный опыт других стран и собственные подходы. "Я думаю, что здесь нужна, конечно, интеграция. Где-то искать свои собственные пути, где-то заимствовать положительный опыт и адаптировать под нашу почву. Конечно, слепое копирование нигде и никогда ни к чему хорошему не приводило, но заимствование положительного опыта должно давать положительный результат, если его с умом применять", - заключил эксперт.

Краеугольный камень политики

По мнению руководителя департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, основного автора доклада Игоря Макарова, экологическая политика будет постепенно становиться краеугольным камнем политики России по всем направлениям.

"Поворот к природе заключается в том, чтобы экологическая политика была не какой-то маленькой частью общей политики государства, которая изолирована от других и является второстепенной, а чтобы через призму экологической политики рассматривалась политика государства по всем другим направлениям", - отметил он.

"В этом докладе мы делаем упор на внешнеполитическую часть, внешнюю политику России. Но это верно и в отношении региональной, фискальной, денежно-кредитной и социальной политики, - добавил Макаров. - По инструментам можно много спорить, но когда через призму экологической политики будут рассматриваться другие направления, тогда можно говорить, что поворот к природе совершен".

Шанс на укрепление позиций для России

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, один из авторов доклада Дмитрий Суслов считает, что Россия сейчас находится на развилке в формировании своей экологической политики. По его словам, зеленая повестка представляет Москве "огромную возможность и огромный риск одновременно".

"Если мы будем относиться к вопросам экологии, как к вишенке на торте, которую можно съесть, можно не съесть, а торт и без нее вкусный, тогда Россия столкнется и с экономической стагнацией, и с очень серьезным усилением внутренних рисков в области здравоохранения. Будут все больше болеть люди, будет появляться все больше инфекционных заболеваний. Общая среда жизни будет ухудшаться, - пояснил он. - И в области внешней политики мы будем терять, проигрывать. Мы будем действительно в положении обороняющегося, виноватого и так далее, а другие будут лидировать в этой важной международной повестке".

В то же время, по оценке аналитика, РФ обладает огромным природным потенциалом, который необходимо реализовывать. "Если Россия вспомнит про ее леса, про ее водные богатства (запасы пресной воды и так далее), про размер ее территории, про опыт сокращения выбросов CO2, который был после развала СССР, и умело представит эти свои достижения, конкурентные преимущества как основу для новой глобальной, объединительной повестки дня, то Россия сделает огромный вклад в усиление своих международных политических позиций", - подчеркнул Суслов.

Ошибки Европы

Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, руководитель авторского коллектива доклада Сергей Караганов в свою очередь подчеркнул, что России необходимо разъяснить европейским партнерам, какие трудности могут создать непродуманные планы по внедрению зеленых технологий. "Если наши европейские друзья, которые не просчитали последствия своего зеленого курса, действительно по нему пойдут, то все страны мира или подавляющее количество введут компенсирующие пошлины и обрушат европейскую экономику, которая в значительной степени базируется на экспорте сложных товаров. Начнется новый тур тарифной войны протекционизма", - сказал он.

"В нашем диалоге с нашими европейскими друзьями нужно выяснить, насколько они понимают то, к чему они идут. Они уже совершили очень многие ошибки. <...> Например, запрет ядерной энергии. Это же чудовищная ошибка и с точки зрения экономической эффективности, и с точки зрения сбережения окружающей среды", - добавил Караганов.