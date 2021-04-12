Комитет Госдумы одобрил особенности расходования средств на субвенции в 2021 году

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий приостановление на 2021 год норм Бюджетного кодекса в части распределения ряда субвенций бюджетам субъектов РФ, а также право кабмина вносить изменения в распределение бюджетных ассигнований на субвенции региональным бюджетам. Документ был инициирован правительством.

Законопроект подготовлен в целях определения дополнительных особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году. Для снижения напряженности на рынке труда, минимизации рисков циклической безработицы и недостатка создания новых рабочих мест в условиях неопределенности эпидемиологической ситуации в 2021 году необходимо обеспечить финансирование мероприятий по стимулированию работодателей к найму работников (выплата компенсаций работодателям), а также реализации программ обучения ищущих работу граждан с выплатой стипендии, указывают в кабмине.

Источником финансового обеспечения этих мероприятий могут стать частично высвобождающиеся бюджетные ассигнования, предусмотренные федеральным бюджетом на текущую трехлетку на предоставление субвенций бюджетам субъектов РФ на осуществление социальных выплат безработным гражданам, в результате уточнения численности получателей указанных выплат. В этой связи необходимо предусмотреть правовое основание для корректировки распределения этих субвенций между субъектами РФ в случае перераспределения в 2021 году бюджетных ассигнований федерального бюджета с мероприятия по их предоставлению из федерального бюджета, либо формирования в течение года экономии по этому направлению с увеличением объема резервного фонда правительства РФ, говорится в пояснительной записке.

В этих целях законопроектом предлагается приостановить на 2021 год положение Бюджетного кодекса РФ в части требования о распределении субвенций между субъектами РФ законом о федеральном бюджете, а также предусмотреть право правительства вносить изменения в распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на предоставление субвенций бюджетам субъектов РФ.

Кроме того, законопроект продлевает на 2021 год норму, действовавшую в 2020 году, предусматривающую зачисление в бюджеты субъектов РФ сумм административных штрафов за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

По словам замминистра финансов Алексея Лаврова, в 2020 году эта мера принесла в бюджеты 128 млн рублей.