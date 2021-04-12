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Минэнерго назвало условие перевода всей нефтянки на новый налоговый режим

Переход на новый фискальный режим возможен только после оценки эффективности его работы на пилотных проектах, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Переход всей нефтяной отрасли РФ на новый фискальный режим - НДД (налог на добавленный доход) - возможен, но только после оценки эффективности его работы на пилотных проектах. Это может занять около трех-пяти лет, говорится в отчете министерства за 2020 год.

"Распространение соответствующих налоговых параметров на всю нефтяную отрасль возможно только после оценки эффективности введения НДД для ряда месторождений на горизонте трех-пяти лет", - говорится в документе.

Пилотный проект по НДД уже работает и его масштабы постоянно увеличиваются. "Применение нового налогового режима на пилотных проектах является первым этапом полномасштабного реформирования налоговой системы, направленного на переход от оборотных налогов к налогам на финансовый результат", - подчеркнули в Минэнерго.

На сегодняшний день продолжается мониторинг и доработка процесса введения НДД.

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