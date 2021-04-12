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Bloomberg: Apple разрабатывает ТВ-приставку с видеокамерой и распознаванием голоса

По сведениям агентства, устройство находится пока на ранней стадии разработки, его концепция может измениться

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Apple разрабатывает устройство, которое объединит в себе приставку Apple TV, а также функции распознавания голоса и видеокамеры. Об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg.

По его сведениям, устройство находится пока на ранней стадии разработки, его концепция может измениться. Предполагается, что новый продукт будет совмещать в себе возможности ТВ-приставки, "умной" колонки, позволяющей воспроизводить музыку и использовать голосовой помощник Siri, а также камеры для видеозвонков.

Как отмечает агентство, такой гаджет после появления на рынке может стать самой продвинутой системой "умного" дома. В настоящее время доля Apple в категории приставок с функцией воспроизведения потокового видео составляет лишь 2%, а смарт-колонки HomePod в своей категории - менее 10%.

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