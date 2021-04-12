Госдума доработает законопроект об электронных аукционах в рыболовстве

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены вернуть законопроект о праве проведения торгов рыбой и другими биологическими ресурсами в электронном виде во второе чтение и доработать инициативу. Об этом в понедельник сообщил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев по итогам совещания по подготовке законопроекта с участием депутатов, сенаторов и представителей отрасли.

"Участниками совещания принято решение не выносить этот законопроект на третье чтение на заседание нижней палаты 13 апреля, а отложить его рассмотрение и рекомендовать Госдуме вернуть проект закона во второе чтение для принятия текста в согласованной палатами редакции", - приводит слова Гордеева его пресс-служба.

Он отметил, что проектом закона предусматривалась техническая правка, направленная на установление новой нормы, касающейся электронных торгов. Однако именно она вызвала "бурные дискуссии и в Совете Федерации, и у представителей рыбопромышленной отрасли". "Формулировки поправок вызвали опасения у сенаторов, а также у добросовестных инвесторов и пользователей рыболовных участков, которые увидели риски дальнейшего правоприменения этого документа", - пояснил Гордеев.

Кроме того, по его словам, депутаты также планируют создать рабочую группу, в которую войдут депутаты и сенаторы, представители правительства РФ, а также ассоциаций рыбохозяйственных предприятий. Рабочая группа займется разработкой и принятием нормативных правовых актов правительства, направленных на реализацию норм нового закона.

7 апреля Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о праве проведения торгов рыбой и другими биологическими ресурсами в электронном виде в третьем чтении. Депутаты предполагали рассмотреть его в третьем чтении завтра, 13 апреля. Во втором чтении документ был принят в марте. Законопроект, в частности, предлагает изменить порядок заключения договоров пользования рыболовным участком, договоров о закреплении доли квоты вылова водных биологических ресурсов и договоров пользования водными биоресурсами. Предполагается, что они заключаются по результатам проведения аукционов в электронной форме. Порядок подготовки, организации и проведения таких аукционов установит кабмин.

Документ также предполагает введение реестра недобросовестных участников аукционов в электронной форме. В него войдет информация об участниках аукционов, ставших победителями и уклонившихся от заключения соответствующих договоров. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по аграрным вопросам доработал проект, предусмотрев, что новые нормы вступят в силу через год после его официального опубликования.