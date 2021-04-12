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Пандемия COVID-19

РФПИ скоро объявит о новых договоренностях с производителями "Спутника V" в Индии

Ранее в РФПИ сообщили, что Индия одобрила использование вакцины на территории страны

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшее время объявит о договоренностях с новыми производственными площадками вакцины от коронавируса "Спутник V" в Индии. Об этом заявил в понедельник глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас есть договоренности с более чем пятью индийскими компаниями, которые будут производить "Спутник V", и мы объявим еще о новых договоренностях в ближайшие несколько недель. И, действительно, мы сумели с самого начала зарезервировать производственные мощности в Индии, потому что производственных мощностей для производства вакцины в мире очень мало", - сказал он.

Ранее в РФПИ сообщили, что Индия одобрила использование вакцины против коронавируса "Спутник V" на территории страны.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) c учетом результатов клинических исследований вакцины в России, а также позитивных данных третьей фазы дополнительных клинических исследований на территории Индии, которые осуществляются в партнерстве с компанией Dr. Reddy’s Laboratories.

Теги
ИндияРоссияПандемия COVID-19
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