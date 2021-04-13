Межрегиональный форум "Идея - в бизнес. Бизнес - в результат" открывается на Чукотке

ТАСС, 13 апреля. Третий межрегиональный форум "Идея - в бизнес. Бизнес - в результат" открывается во вторник на Чукотке. На нем предприниматели, представители органов власти и эксперты обсудят развитие инвестиционного потенциала региона, улучшение качества жизни и создание малого бизнеса на основе традиционных ремесел, сообщили ТАСС представители оргкомитета.

"Событие не только объединит представителей малого и среднего бизнеса, органов власти, экспертов и крупных инвесторов региона в режиме открытого диалога, но и станет площадкой для создания прочной основы экономического развития округа. Одна из значимых для региона тем - создание малого бизнеса на основе поддержания традиционного образа жизни и развитие народно-художественных промыслов", - сказали в оргкомитете. Форум пройдет 13-18 апреля в Певеке и Анадыре.

Темой пленарной сессии, которая пройдет во вторник в Певеке, станет развитие инвестиционного потенциала и улучшение качества жизни на Чукотке. Планируется, что губернатор Роман Копин, местные и региональные власти будут обсуждать меры, которые необходимо принять для развития добычи полезных ископаемых, транспортной и энергетической инфраструктуры, агропромышленного комплекса и поддержки традиционных видов хозяйствования коренных народов Крайнего Севера.

Форум проходит при информационной поддержке ТАСС. Одним из ключевых мероприятий форума станет телемост "Москва - Анадырь. Открытая Чукотка", он состоится 15 апреля на площадке агентства. Будет обсуждаться развитие транспорта и логистики для повышения туристической привлекательности региона. В дискуссии примут участие представители власти, институтов развития и крупных компаний.

Кроме того, при поддержке Высшей школы народных искусств (академии) на площадке форума пройдут круглый стол, посвященный менеджменту выставочной деятельности, и мастер-класс по косторезному мастерству. Эксперты в рамках обучающих программ и семинаров для предпринимателей от АО "Деловая среда", "Сбера" и Центробанка РФ, менторских гостиных и мастер-классов расскажут о различных инструментах управления бизнесом, об основах финансовой грамотности для предпринимателей, о гибких технологиях управления проектами и других сферах.

В рамках культурной программы участники смогут познакомиться с народными художественными промыслами, посетить концерт одного из лучших творческих этнических ансамблей России, чукотско-эскимосского ансамбля "Эргырон", а также поприветствовать финалистов 30-й арктической гонки на собачьих упряжках "Надежда". Также в рамках форума пройдет конференция, посвященная внедрению технологий "Умный город", мастер-классы о брендинге, фоторепортаже и косторезном мастерстве.