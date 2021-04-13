Более 2,2 тыс. га орошаемых земель будет введено в сельхозоборот в Крыму в 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Площадь орошаемых земель в Крыму, который после прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу испытывает связанные с дефицитом влаги проблемы, увеличится более чем на 2,2 тыс. га в текущем году. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым.

"В последние годы в Республике Крым наметилась положительная тенденция по увеличению политых площадей с использованием водных ресурсов местного стока и подземных источников. В 2020 году площадь полива сельхозкультур составила 21,2 тыс. га. На цели орошения подано 22,7 млн кубических метров воды, - сообщили в министерстве. - В 2021 году запланировано введение в эксплуатацию более 2,2 тыс. га орошаемых земель".

В министерстве отметили, что дефицит воды, ставший следствием водной блокады полуострова со стороны Украины, оказал свое негативное влияние на сельское хозяйство региона. Так, планом водопользования в 2014 году был предусмотрен полив 141,372 тыс. га. Однако в 2015 году удалось полить лишь 10,4 тыс. га орошаемых земель.

По данным регионального Минсельхоза, в 2020 году в сельхозоборот ввели 3,6 тыс. га мелиорируемых земель. "Прирост использования орошаемых земель в большей степени произошел в результате перехода на полив сельхозкультур из местных источников, в том числе из скважин, а также благодаря государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей Крыма. Кроме того, повсеместно целенаправленно внедряются методы капельного орошения", - сказал представитель Минсельхоза Крыма.

Планы на урожай

В министерстве отметили, что выпадение осадков в виде снега и дождя в текущем году способствовали улучшению гидрологической обстановки. "Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы хорошие. Относительно теплая погода способствовала возобновлению вегетации озимых культур", - отметил собеседник, добавив, что хозяйства Крыма сейчас завершают сев ранних яровых культур и уже приступили к севу поздних яровых.

В конце марта председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщал, что сельхозтоваропроизводители Крыма планируют собрать в 2021 году более 1,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 400 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, когда полуостров столкнулся с засухой. Он отметил, что на поддержку отрасли власти в 2021 году направят 2,4 млрд рублей.

В 2020 году аграрии Крыма собрали 1 млн тонн зерновых культур при потребности полуострова в 300 тыс. тонн. Средняя урожайность ранних зерновых составила 18,8 центнера с гектара. В 2019 году сельхозтоваропроизводители полуострова собрали около 1,7 млн тонн зерна.