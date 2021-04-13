Хабаровский край полностью закроет потребность в собственных тепличных овощах за шесть лет

ХАБАРОВСК, 13 апреля. /ТАСС/. Предприятия, реализующие проекты по строительству и расширению теплиц для выращивания овощей в Хабаровском крае, за шесть лет полностью закроют потребность региона в такой продукции. Об этом ТАСС сообщилначальник управления инвестиционного развития и мелиорации министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Вячеслав Федоров.

Производство овощей в теплицах на Дальнем Востоке за предыдущие шесть лет выросло вдвое - с 10,4 до 20,4 тыс. тонн, но полностью обеспечить себя ими дальневосточные регионы пока не могут. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял о необходимости снизить зависимость Дальнего Востока от импорта овощей и вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией. Пока производство овощей в теплицах в дальневосточных регионах вдвое ниже, чем в среднем по России, поэтому эта сфера нуждается в господдержке.

"При реализации всех заявленных проектов уровень самообеспеченности края тепличными овощами собственного производства к 2024 году составит 70%, к 2027 году потребность будет полностью покрыта", - сказал Федоров.

Он уточнил, что в 2020 году валовой сбор овощной продукции составил 2,6 тыс. тонн, в том числе огурцов 1,1 тыс. тонн, остальное приходится на томаты и зелень. Объемы выпуска такой продукции ежегодно увеличиваются, однако показатель самообеспеченности края тепличными овощами собственного производства не превышает 20%. Остальная часть завозится из соседних регионов и Китая. Для импортозамещения привозной овощной продукции необходимо построить 30 га зимних теплиц, добавил собеседник агентства. Сейчас их в крае 8,3 га.

Инвестиционные проекты в регионе реализует в настоящее время российско-японское предприятие "Джей джи си эвергрин", которое на площадке территории опережающего развития "Хабаровск" построило 4,9 га теплиц, в планах расширение до 10,3 га. Планы по увеличению площади теплиц есть и у крестьянского фермерского хозяйства предпринимателя Виктора Буткова в Хабаровске, у "Агрокомплекса "Восток" в Комсомольске-на-Амуре. Две новые теплицы планируются к строительству в хабаровской ТОР - их будут возводить компании "ТК "Приамурье" и "ТК "Хабаровский", сказал Федоров.

В соседнем Приморье

Приморский край обеспечивает себя свежими овощами на 40%, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства. В регионе действуют три тепличных комплекса в Артемовском и Партизанском городских округах и Михайловском районе, они занимаются производством овощей защищенного грунта на общей площади 20 га. В год они производят 7 тыс. тонн помидоров, огурцов, перцев и зелени.

В частности, резидент ТОР "Михайловский" "НК Лотос" завершил первый этап реализации инвестпроекта по строительству тепличного комплекса мощностью 30 га, запустив в работу 10 га. К 2024 году планируется выйти на полную мощность, объем производства при этом должен увеличиться до 25 тыс. тонн. После этого нужно будет запустить еще 30 га теплиц, чтобы регион полностью обеспечивал себя овощами, на это потребуется как минимум 10 лет.