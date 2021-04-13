Комитет Думы поддержал законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере занятости

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере занятости.

При этом дистанционный формат поиска работы планируется использовать наравне с очным приемом в центрах занятости. Также поправки обязывают ряд работодателей - федеральные, региональные и местные органы власти, а также тех, у кого в штате более 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах.

Как указывается в пояснительной записке, целью документа является совершенствование государственной политики в области занятости населения. "Актуальность изменений обусловлена развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения и системы межведомственного электронного взаимодействия, необходимостью снятия межрегиональных барьеров при трудоустройстве, подборе персонала и оказании государственных услуг, а также задачами комплексной модернизации государственной службы занятости", - отмечают авторы инициативы.

По словам одного из них, спикера Госдумы Вячеслава Володина, создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан и упростит для работодателей поиск персонала. Кроме того, повысится качество и оперативность работы служб занятости, что будет способствовать снижению безработицы, отмечал политик.

Еще один из разработчиков документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак называл поправки первым шагом к масштабной модернизации системы занятости и формированию единого рынка труда. Он подчеркивал, что единая цифровая платформа объединит в себе весь спектр госуслуг в этой сфере. Среди важных изменений политик указывал на запуск дистанционной формы оказания госуслуг наравне с очным приемом, введение механизмов электронного взаимодействия работодателей, граждан и службы занятости, а также расширение банка вакансий. Кроме того, уверен сенатор, документ позволит исключить неоднозначное толкование условий социальных выплат, поддержит безработных в открытии своего дела, а также расширит возможности для пенсионеров пройти профессиональное обучение в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат Федерального собрания. Документ был внесен в Госдуму 18 февраля.