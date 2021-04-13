В Москве обороты в сфере искусства и развлечений в I квартале восстановились на 70%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Обороты в сфере организации развлечений и искусства в Москве в первом квартале восстановились на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города по итогам третьей стратегической сессии с бизнесом.

В Москве прошла третья стратегическая сессия с бизнесом, в ходе которой участники обсудили текущую ситуацию в сфере управления коммерческой недвижимостью, транспортной деятельности, логистики, культуры и креативной индустрии.

"Обороты по контрольно-кассовой технике в сфере управления недвижимостью, к которой отнесены торговые центры, в первом квартале 2021 года увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, легковые такси нарастили обороты на 4%, деятельность в сфере логистики - на 44%, рекламная деятельность - на 49%. Между тем, обороты в сфере организации развлечений и искусства в первом квартале этого года восстановились на 70% относительно уровня аналогичного периода 2020 года. Оборот музеев и прочих объектов культуры в январе-марте 2021 года достиг 83% от уровня, зафиксированного годом ранее. На 14% сократились обороты в грузовых автоперевозках", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, которого цитируют в пресс-службе.

По его словам, московский бизнес последовательно восстанавливается после пандемийных ограничений, многие отрасли столичной экономики вернулись к докризисным показателям и даже их превысили. На данном этапе главной задачей взаимодействия бизнеса и власти становится обсуждение изменений в регулировании, которые позволят продолжить компаниям и отраслям восстанавливаться и развиваться.

Управление недвижимостью, логистика, транспорт, культура, сфера развлечений пострадали от пандемийных ограничений. Обороты в этих секторах постепенно также восстанавливаются.

"Представители бизнеса в ходе встречи предложили ряд мер по регуляторной поддержке отраслей. Среди них - выделение отдельного ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) для торговых центров, регулирование онлайн- и офлайн-торговли, совершенствование нормативной базы для автосервисов и такси, расширение экспортных возможностей для индустрии культуры и развлечений", - добавили в пресс-службе.