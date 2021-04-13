Госдума отложила рассмотрение законопроекта о гарантированном доходе должников

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла решение перенести на день рассмотрение в первом чтении законопроекта о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от взыскания за долги.

Причиной послужило то, что замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов заявил о наличии альтернативного законопроекта на эту тему. "Мы должны эти законы рассмотреть в качестве альтернативных. Конечно разный текст, но концепция, идея одна", - сказал он.

Против выступили авторы законопроекта, внесенного в повестку, в частности, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. "Андрей Константинович, вот вы, может быть, по сути правы, но по форме мы что теряем, если одна концепция и другая концепция будут рассмотрены вместе", - отреагировал на это спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель палаты предложил рассмотреть оба вопроса 14 апреля. "На завтра поставим [оба законопроекта] на фиксированное время в приоритетную повестку", - сказал он. Это предложение депутатами было поддержано.

Согласно законопроекту, рассмотрение которого было перенесено, граждане получат право указать один счет в одном банке, с которого приставы не станут списывать сумму в размере прожиточного минимума. С соответствующим обращением должники смогут обратиться в Федеральную службу судебных приставов.