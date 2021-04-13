Глава Минобороны ФРГ увязала объемы поставок по "Северному потоку - 2" с действиями России

БЕРЛИН, 13 апреля. /ТАСС/. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает нужным увязать с действиями России вопрос заполняемости "Северного потока - 2" газом. Об этом она заявила во вторник по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином.

"Вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться. Но я все же убеждена, что если продолжить реализацию "Северного потока - 2", то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России", - сказала она.