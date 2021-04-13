Госдума обязала в I чтении держателей реестров сообщать о долях акционеров в капитале АО

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий держателей реестров акционеров акционерных обществ ежегодно до 5 июля представлять в Росстат сведения, содержащие перечень акционеров и долей их участия в уставном капитале АО. Документ был инициирован правительством РФ.

Предполагается, что данные сведения будут предоставляться для ведения уполномоченным федеральным органом реестра групп предприятий. Эта обязанность возложит на держателей реестров акционеров минимальную административную нагрузку, поскольку сведения об акционерах будут формироваться исключительно на основании данных, имеющихся у них в соответствии с федеральным законом "О рынке ценных бумаг", говорится в пояснительной записке.

Законопроект также обязывает юридических лиц, указанных в реестре групп предприятий в качестве их головных организаций, представлять в Росстат первичные статистические данные об инвестиционной деятельности в отношении входящих в эти группы юрлиц. "Перечень конкретных передаваемых Росстату сведений, а также порядок их передачи будет определен в постановлении правительства РФ, при подготовке которого будет установлен минимально необходимый состав таких сведений и выбран наиболее оптимальный вариант для их передачи", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. При этом держатели реестров акционеров в текущем году должны представить в Росстат сведения об акционерах и их долях до 10 сентября 2021 года. Реализация закона потребует доработки информационных систем Росстата, что, по расчетам правительства, потребует дополнительных расходов из федерального бюджета в объеме 176,74 млн рублей.