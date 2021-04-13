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Госдума одобрила в I чтении электронные торги при продаже ипотечных квартир должников

Сейчас такое имущество реализуется через традиционные формы торгов - аукцион и публичные торги

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается перейти на проведение электронных торгов при продаже заложенных по ипотеке квартир должников. Документ был инициирован правительством РФ.

Речь в проекте документа идет о заложенном имуществе по ипотеке и арестованном имуществе должников в порядке исполнительного производства. Законопроект предусматривает, во-первых, применение электронной формы торгов, во-вторых, - реализацию имущества на единых электронных площадках, отобранных правительством РФ, где в настоящее время путем проведения электронных аукционов реализуется конфискованное и иное обращенное в собственность государства имущество.

Сейчас такое имущество реализуется через традиционные формы торгов - аукцион и публичные торги.

Законопроект подготовлен в рамках поручения президента о создании единой системы управления арестованным, конфискованным и другим изъятым имуществом.

"Положения законопроекта, направленные на установление электронной формы торгов, позволят не только повысить уровень прозрачности и конкурентности, но также, в условиях признания торгов состоявшимися, будут в полной мере обеспечивать интересы сторон исполнительного производства", - указывают в правительстве.

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