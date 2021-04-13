Президент Татарстана выступил за продление программы льготной ипотеки

КАЗАНЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" назвал целесообразным продление программы льготной ипотеки. На заседании профильной комиссии Госсовета заявил, что это позволит сделать доступным жилье для граждан.

Минниханов напомнил, что президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача - снижение уровня бедности вдвое.

"Считаем целесообразным для этого с учетом роста цен на жилье продление программы льготной ипотеки. Это позволит обеспечить доступность жилья для наших граждан. Так считают и во многих регионах страны", - привела слова Минниханова пресс-служба президента республики.

По словам главы региона, в 2020 году в России на 35% выросла выдача ипотечных кредитов и на 42% - число сделок на первичном рынке. По Татарстану количество выданных ипотечных кредитов выросло на 40%, сделок на первичном рынке - на 46%. Он отметил, что на данный момент есть разные мнения по поводу целесообразности продления программы. Основным аргументом в пользу переформатирования программы является рост цен на жилье.

"Действительно, рост цен наблюдается в городах с населением более 500 тыс. человек. Но эта тенденция не только 2020 года. Например, в Казани в прошлом году средняя стоимость 1 кв. м. в новостройках выросла на 18,6%. При этом в 2019 году был сопоставимый рост в 14,3%. Мы проанализировали ситуацию в 15 городах-миллионниках - разница в росте цены в 2020 году по сравнению с 2019 годом составляет от 2 до 10%", - уточнил он.

В то же время, если брать цену за жилье в долларах, то стоимость 1 кв. м в 2013 году составляла 1 800 долларов, сейчас - 1 300 долларов, добавил Минниханов. В малых населенных пунктах рост цен не превышает в среднем 10%. После анализа ситуации в республике власти региона пришли к выводу, что на удорожание стоимости жилья повлияли такие факты как нехватка трудовых ресурсов, а также рост стоимости строительных материалов.

О льготной ипотеке

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно получить на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.