Siri назвала дату новой презентации Apple

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Очередная презентация продукции компании Apple состоится 20 апреля. Именно эту дату называет голосовой помощник Siri, если задать ему вопрос о следующем мероприятии компании на смартфоне или планшете Apple на территории США.

Точной информации об анонсируемых продуктах голосовой помощник не предоставляет. Как ожидается, презентация состоится в Купертино (штат Калифорния). Официального подтверждения со стороны компании не поступало.

По данным интернет-портала The Verge, если информация о мероприятии подтвердится, через неделю Apple может представить новый планшет iPad Pro с улучшенным процессором, умную метку AirTags, а также беспроводные наушники AirPods Pro.