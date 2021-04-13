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Siri назвала дату новой презентации Apple

Как указывает голосовой помощник при запросе, презентация пройдет 20 апреля. Однако официального подтверждения со стороны компании не поступало

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Очередная презентация продукции компании Apple состоится 20 апреля. Именно эту дату называет голосовой помощник Siri, если задать ему вопрос о следующем мероприятии компании на смартфоне или планшете Apple на территории США.

Точной информации об анонсируемых продуктах голосовой помощник не предоставляет. Как ожидается, презентация состоится в Купертино (штат Калифорния). Официального подтверждения со стороны компании не поступало.

По данным интернет-портала The Verge, если информация о мероприятии подтвердится, через неделю Apple может представить новый планшет iPad Pro с улучшенным процессором, умную метку AirTags, а также беспроводные наушники AirPods Pro.

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