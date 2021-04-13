Белоруссия временно запретила ввоз части продукции Nivea

МИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Белорусские власти временно запретили ввоз и обращение отдельных наименований продукции компании Nivea. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака "Nivea". Данное постановление подписал 6 апреля заместитель министра - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как указали в Минздраве, специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся в том числе продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемых товаров. По отдельным наименованиям установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" в части маркировки. В частности, она не содержит информации о наименовании и месте нахождения организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, либо название продукции не соответствует ее составу, что не позволяет в полной мере обеспечить защиту прав потребителей и получить достоверную информацию о приобретаемом товаре.

"В общей сложности санитарно - эпидемиологической службой Беларуси приостановлена (запрещена) реализация почти 3 тыс. единиц товара парфюмерно-косметической продукции различных производителей", - отметили в министерстве.

Ранее бренд косметики для мужчин Nivea Men объявил, что не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, который должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. 19 января совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Минск права принять матчи чемпионата. Белорусская оппозиция и различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести турнир из белорусской столицы из-за напряженной политической ситуации в стране. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат, если он пройдет в Белоруссии. Свое решение IIHF объяснило вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации.