Онлайн-олимпиада по предпринимательству для школьников 1-9-х классов началась в России

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Всероссийская онлайн-олимпиада "Юный предприниматель и финансовая грамотность" для учеников 1-9-х классов началась во вторник на цифровой образовательной платформе "Учи.ру". Об этом сообщила пресс-служба АНО "Национальные приоритеты".

Олимпиада будет проходить до 17 мая. Проект реализуется Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии Минэкономразвития РФ.

"Участники будут решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, научатся сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников на финансовом рынке. Участие в соревновании бесплатное и не требует углубленных знаний школьной программы", - говорится в сообщении.

В день начала основного тура соревнований, 27 апреля, в 13 регионах России пройдут торжественные открытия олимпиады с участием глав регионов, а председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет открытый онлайн-урок на тему "Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?". Он подойдет для учащихся 6-х классов и старше.

"При подготовке заданий для этой олимпиады мы ставили цель - дать ребятам нужную и важную информацию в удобном и привычном для них формате, а также смоделировать ситуации, с которыми они могут столкнуться в реальной жизни. Чтобы на основе принятых сегодня решений школьники вырабатывали навыки правильного финансового поведения, формировали свою финансовую культуру, которая станет для них серьезной опорой уже в самом близком будущем", - сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, слова которого приводятся в сообщении.

Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина отметила, что благодаря нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" начинающие бизнесмены и самозанятые "могут без лишних административных процедур и барьеров начать свое дело, освоить необходимые навыки, получить финансовые и нефинансовые меры поддержки". "Надеемся, что благодаря олимпиаде "Юный предприниматель" еще больше ребят задумаются о запуске собственного стартапа", - добавила она.