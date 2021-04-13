"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы из Москвы в Горно-Алтайск

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" откроет в конце апреля ежедневные рейсы по маршруту Москва - Горно-Алтайск - Москва. Полеты будут выполнятся на Boeing 737-800, сообщает во вторник пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот" с 29 апреля начнет выполнение полетов в Горно-Алтайск. В мае рейсы Шереметьево - Горно-Алтайск - Шереметьево будут осуществляться ежедневно, а с июня их количество увеличится до десяти в неделю", - говорится в сообщении.

Горный Алтай считается одним из популярных маршрутов внутреннего туризма. Здесь туристы могут посетить Алтайский заповедник, Телецкое озеро, а также Катунский заповедник, где находится самая высокая точка Сибири - Гора Белуха.

"Горный Алтай входит в пятерку наиболее посещаемых регионов России. Число туристов, посетивших Республику Алтай в 2020 году, достигло 2 млн человек - вдвое больше, чем в предыдущие годы", - добавили в пресс-службе.