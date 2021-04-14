Презентация Kaspersky IoT Secure Gateway 100 в рамках INNOPROM ONLINE. Видеотрансляция

Иннопром/ТАСС

"Лаборатория Касперского" и НПО "Адаптивные Промышленные Технологии" (Апротех) представляют первый в мире кибериммунный шлюз данных для промышленного интернета вещей Kaspersky IoT Secure Gateway 100. Мероприятие проходит в рамках INNOPROM ONLINE.

Модератор дискуссии - директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин. В число спикеров вошли генеральный директор АО "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский, директор центра компетенции "Цифровое производство" в Siemens Сергей Соловьев, руководитель направления IIoT в ПАО Газпромнефть Сергей Марков и многие другие.