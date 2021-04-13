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Рада выступила против введения моратория на повышение тарифов на энергоносители на Украине

Ранее кабинет министров рассматривал вариант повышения тарифов на электроэнергию для тех, кто использует больше 300-500 кВт/ч

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Верховная рада Украины выступила против введения моратория на повышение в течение года тарифов на энергоносители на Украине. Ее заседание транслировалось на телеканале парламента.

Соответствующее постановление, рекомендующее кабинету министров Украины отменить необоснованное увеличение стоимости энергоносителей и ввести мораторий сроком на один год на повышение тарифов на энергоносители поддержали 153 депутата при 226 минимально необходимых.

На этом основании у правительства не будет препятствий для повышения тарифов. Ранее кабинет министров рассматривал, в частности, вариант повышения тарифов на электроэнергию для тех, кто использует больше 300-500 кВт/ч.

С 1 июля 2019 года на Украине заработал рынок электроэнергии. Для населения действует фиксированный тариф в размере 1,68 гривны за 1 кВт/ч с марта 2017 года. При этом, как утверждают эксперты, рыночная цена за электроэнергию составляет как минимум 3,5 гривны за 1 кВт/ч.

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