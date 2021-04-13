СМИ: Илон Маск хотел передать управление компанией Tesla главе автоконцерна Volkswagen

БЕРЛИН, 13 апреля. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, предлагал генеральному директору автоконцерна Volkswagen Герберту Диссу возглавить Tesla. Об этом во вторник сообщило интернет-издание Business Insider со ссылкой на собственные источники.

По его информации, до того как Дисс ушел из BMW и стал работать в Volkswagen летом 2015 года, Маск предложил ему должность генерального директора Tesla. При этом у Дисса, как указывает издание, на руках даже был трудовой договор с американцами, который был готов к подписанию. Однако глава немецкого автогиганта отказался комментировать данную информацию. Кроме того, он не стал объяснять причины своего отказа от предложения Маска.

Как пишет Business Insider, Дисс познакомился с руководителем Tesla, когда еще работал в BMW, и сразу поверил не только в будущее электромобилей, но и в успех американского предпринимателя. У обоих топ-менеджеров были хорошие личные отношения. Взаимное уважение, как подчеркивает издание, и побудило Маска предложить Диссу занять должность генерального директора Tesla.

Более того, сегодняшняя рыночная конкуренция двух компаний не повлияла на личные взаимоотношения их руководителей. "Tesla - важный ориентир для нас", - считает Дисс. "Соперничество с американской корпорацией идет на пользу всей автомобильной промышленности", - убежден глава Volkswagen.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Volkswagen - один из крупнейших автопроизводителей мира, выпускающий автомобили 12 марок. Дисс возглавляет концерн с 2018 года.