На IPQuorum проведут 20 бесплатных воркшопов по продвижению контента

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Ведущие эксперты в сфере креативных индустрий проведут 20 бесплатных воркшопов по созданию и продвижению контента на международном форуме IPQuorum: Tech for Content, который пройдет 26-27 апреля в Инновационном центре "Сколково". Об этом сообщили во вторник организаторы форума.

"На IPQuorum представят 20 способов создания и продвижения контента - ровно столько воркшопов запланировано в рамках форума. Эксперименты, нестандартные решения, неожиданные коллаборации и смелые вызовы времени, способствующие созданию и продвижению креативных продуктов, составляют основу мастер-классов. Принять участие в них можно бесплатно", - рассказали организаторы.

В ходе первой серии воркшопов, посвященной технологическим инструментам для создания контента, председатель совета директоров компании "Digital Science Россия, Восточная Европа и СНГ" Игорь Осипов расскажет об использовании искусственного интеллекта для написания новостей, музыканты Пол Пунш и Samaji покажут, как в сжатые сроки придумать музыкальный бестселлер, преподаватель Академии re:Store Артур Михеев научит созданию продающего видео с помощью смартфона, а сооснователь компании "Смыслотека" Сергей Гевлич расскажет об упаковке ключевой информации в видеоролики для решения бизнес-задач.

Продюсер и руководитель направления production агентства комплексных коммуникационных решений Prophet Дмитрий Ковалев посвятит мастер-класс роли визуальных образов и эстетики эмоций в развитии бизнеса, медиахудожник Вадим Эпштейн проведет воркшоп по применению нейросетей и средств работы с изображениями, 3D-дизайнер-дженералист агентства комплексных коммуникационных решений Prophet Дарья Купцова расскажет о 3D-фотосканировании в коммерческих проектах креативных агентств.

Вторая серия воркшопов будет посвящена управлению, защите и дистрибуции контента как бизнес-актива. Основатель блогерского агентства PurpleDoor Алексей Пак расскажет о том, как привлечь аудиторию короткими и простыми развлекательными видео, гендиректор экологической платформы Offsetted Александр Лазаренко - об углеродном следе и экомаркетинговых стратегиях, доцент Научно-образовательного центра Digital IP Константин Леонтьев - о том, что отличает идею от объекта авторского права и где грань между копированием и допустимым заимствованием.

Совместный воркшоп проведут коуч личностного роста Мария Пронина и Instagram-блогеры Елизавета Золотухина, Надежда Лучкова и Ирина Кузнецова. Они расскажут, какие барьеры мешают развивать творческие аккаунты и как находить эффективные способы продвижения контента в условиях гиперконкуренции. "Также программа воршкопов включает в себя презентацию о продвижении культурных учреждений на примере музея "Мурариум" и многое другое", - рассказали организаторы.

О форуме

Всего в течение двух дней на IPQuorum пройдет свыше 60 сессий, дискуссий и мастер-классов. Спикерами станут зарубежные и российские эксперты в сфере цифровой трансформации, креативной экономики и глобального IP-рынка. Деловая программа охватывает все виды креативных индустрий: от моды, промышленного дизайна и гастрономии до искусства, ИТ-разработок и маркетинга. Участники смогут поделиться своим мнением о том, как оценивать, защищать и монетизировать творческие и технологические активы, а также определят, как стимулировать инвестиционную активность бизнеса на креативном рынке.

Организаторы форума - Министерство культуры Российской Федерации, фонд "Сколково", Ассоциация IPChain.

Соорганизаторами и партнерами форума выступают Федерация интеллектуальной собственности, Евразийская конфедерация обществ правообладателей, Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер форума - холдинг "Газпром-медиа".

Мероприятие пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, Ассоциации анимационного кино России, банка "Новый век", киностудии "Союзмультфильм", "Смыслотеки", Mediana, Russian Seasons, Ipex, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n’RIS, Universal University.

Генеральные информационные партнеры форума - ТАСС и издательский дом "Коммерсант".

Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация, журнал "КиноРепортер", медиахолдинг "Регионы России", информагентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, Mixed.News, Kino-Teatr.ru.