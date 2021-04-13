Российский рынок акций закрылся ростом основных биржевых индексов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций продолжил восходящую динамику на фоне подросших цен на нефть и некоторого понижения напряженности в геополитике. Так, к вечеру индекс Мосбиржи вырос на 0,1%, до 3 526,30 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,82%, до 1 458,51 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 20:18 мск снизился на 1,28%, до 76,11 рубля, евро - на 1,27%, до 90,90 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день увеличился на 0,75%, до $63,60 за баррель. "Нефть получила поддержку со стороны сильной статистики по импорту КНР в марте, а также неподтвержденных сообщений об очередной атаке йеменских хуситов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии", - прокомментировал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Вместе с тем опасения ужесточения монетарной политики ФРС снизились после публикации мартовских индексов потребительских цен в США, которые лишь немного превысили ожидания, полагает эксперт. Основной негатив в настроениях продолжает формироваться в связи с трудной эпидемиологической ситуацией в мире и проблемами с массовой вакцинацией. "Компания Johnson & Johnson сообщила, что вынуждена отложить применение своей вакцины против COVID-19 в Европе после сообщений о тромбах у нескольких вакцинированных в США", - добавил Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста на российском рынке находятся акции "Русала" (+3,79%). "Акции компании растут выше рынка второй день подряд. Вчера бумаги были поддержаны ростом акций "Норникеля", так как "Русал" владеет в нем долей в 27,8%, - рассказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов. - Сегодня одним из катализаторов роста является новость о том, что компания успешно произвела на экспериментальной площадке алюминий с самым низким в отрасли "углеродным следом". "Эта новость не влияет на финансовые показатели компании в моменте, но в перспективе делает продукцию более привлекательной для конечных производителей на фоне глобальных целей по снижению выбросов", - добавил он.

Акции "Системы" (+1,21%) держатся под небольшим давлением из-за планов структуры Segezha Group провести IPO.

Под заметное давление попали акции "Аэрофлота" (-1,23%) на волне новостей об авиасообщении с Турцией. "Бумаги падают к трехнедельным минимумам и могут протестировать область 65,20 рубля - "дно" текущего года", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Акции "Яндекса" потеряли 5,42% после выхода новости о том, что ФАС возбудила дело против компании за неисполнение предупреждения об устранении нарушений в поисковой выдаче, прокомментировал аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Прогноз на 14 апреля

Завтра рынки могут получить новые "сигналы" от ключевых регуляторов, рассказал Александр Бахтин. "Глава ФРС Джером Пауэлл выступит в ходе виртуальной дискуссии Экономического клуба Вашингтона, в этот же день ожидается публикация "Бежевой книги" Федрезерва. Выступит в середине недели с речью и председатель ЕЦБ Кристин Лагард", - пояснил эксперт.

Кроме того, 14 апреля в США стартует сезон корпоративной отчетности, первыми финансовые результаты за первый квартал 2021 года представят крупнейшие банки. В Китае завтра могут быть опубликованы данные по прямым иностранным инвестициям. Инвесторы также обратят внимание на недельные запасы сырой нефти в США, представленные Управлением энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", в среду индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3 475 - 3 550 пунктов, курс рубля к доллару - 76,5-77,5 рубля. Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 505 - 3 540 пунктов, а также 76,65-77,45 рубля и 91,60-92,15 рубля соответственно.